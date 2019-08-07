Фотофакт. В Минском зоопарке родился детеныш у кошачьих лемуров

В Минском зоопарке пополнение – у кошачьих лемуров родился детеныш. Потомство у семьи катта (так иначе называют кошачьих лемуров) содержатся в зоопарке давно, но потомство от них удалось получить впервые.

«Мама Симона радостно носится по всему вольеру с малышом, вцепившимся в шерсть, папа Джулиан норовит обнять и согреть свою подругу и с любопытством принюхивается к детенышу, тетушка Скудра старается окружить новоиспеченную мать вниманием и заботой, с большим интересом рассматривает малыша», – отметили в зоопарке.

Самки лемуров приехали в Минск в 2014-м из Риги (Симоне 8 лет, Скудре – 15 лет), а самец в конце 2017-го из Новосибирска (ему два года).