Фотофакт. В Минском зоопарке родился детеныш у кошачьих лемуров

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В Минском зоопарке пополнение – у кошачьих лемуров родился детеныш. Потомство у семьи катта (так иначе называют кошачьих лемуров) содержатся в зоопарке давно, но потомство от них удалось получить впервые.

«Мама Симона радостно носится по всему вольеру с малышом, вцепившимся в шерсть, папа Джулиан норовит обнять и согреть свою подругу и с любопытством принюхивается к детенышу, тетушка Скудра старается окружить новоиспеченную мать вниманием и заботой, с большим интересом рассматривает малыша», – отметили в зоопарке.

Самки лемуров приехали в Минск в 2014-м из Риги (Симоне 8 лет, Скудре – 15 лет), а самец в конце 2017-го из Новосибирска (ему два года).
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Тэги: Минский зоопарк лемур Город: Минск

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