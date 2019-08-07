Стали известны новые подробности убийства звезды шансона Михаила Круга

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Ряд российских СМИ сообщил в среду, седьмого августа, о том, что в особняке убитого 17 лет назад звезды шансона Михаила Круга накануне был проведен следственный эксперимент.

Фото с сайта m-necropol.ru

По информации РЕН ТВ, в следственных действиях принимал участие киллер банды «Волки» Александр Агеев. Как сообщается, он признался, что в ночь убийства был в доме музыканта, но не убивал его.

Киллер утверждает, что стрелял в Круга его «коллега», другой член ОПГ Александр Осипов.

В настоящее время, как утверждает телеканал, оба отбывают наказание за другие грехи.

Напомним, убийство было совершено в ночь на первое июля 2002-го в поселке Мамулино (микрорайон Твери). В результате ранений шансонье скончался утром.

Прощальная панихида прошла третьего июля в Тверском драмтеатре. Траурная процессия из автомобилей растянулась на несколько километров. После отпевания в Воскресенском соборе Твери Круг был похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.
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Тэги: убийство шансон Персона: Михаил Круг Александр Агеев Александр Осипов Город: Тверь

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