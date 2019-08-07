В Борисове из-за бесхозного чемодана эвакуировали здание банка
В Борисове сегодня утром пришлось эвакуировать сотрудников отделения «Банка БелВЭБ» на улице Гагарина.
Примерно в 10:45 в милицию позвонил местный житель и сообщил, что на парковке возле банка стоит бесхозный чемодан.
К банку были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, сотрудники МЧС и службы скорой помощи.
Из здания банка были эвакуированы порядка 40 работников и посетителей.
Специалистами саперно-пиротехнической группы была обследована прилегающая территория и сам чемодан. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
В чемодане была одежда. Сейчас правоохранители устанавливают владельца имущества,
Банк возобновил работу.