В Борисове из-за бесхозного чемодана эвакуировали здание банка

В Борисове сегодня утром пришлось эвакуировать сотрудников отделения «Банка БелВЭБ» на улице Гагарина.

Примерно в 10:45 в милицию позвонил местный житель и сообщил, что на парковке возле банка стоит бесхозный чемодан.

К банку были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, сотрудники МЧС и службы скорой помощи.

Из здания банка были эвакуированы порядка 40 работников и посетителей.

Специалистами саперно-пиротехнической группы была обследована прилегающая территория и сам чемодан. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В чемодане была одежда. Сейчас правоохранители устанавливают владельца имущества, сообщает пресс-служба МВД.

Банк возобновил работу.