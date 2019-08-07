Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 9,5%

С 14 августа ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка 7 августа.

Ставка рефинансирования не менялась более года — с 27 июня 2018 года, когда была снижена до 10% с 10,5%.

Поясняя решение о снижении ставки рефинансирования до 9,5%, Нацбанк отметил, что во втором квартале этого года интенсивность инфляционных процессов замедлилась.

«Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за второй квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5 процентов. В течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра», — говорится в сообщении Нацбанка.

Помимо ставки рефинансирования, также снижены ставка по кредиту овернайт — с 11,5 до 10,75 процента годовых и ставка по депозиту овернайт — с 8,5 до 8,25 процента годовых.

Регулятор отмечает, что принятые решения в области процентной политики «обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год».

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.