Объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности

В четверг, восьмого августа, погоду на территории Беларуси будут формировать активные атмосферные фронты циклона, который будет смещаться через республику.

Будет пасмурная и дождливая погода. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов пройдут ливни, прогремят грозы.

Утром в некоторых местах сгустится туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, во второй половине дня в большинстве регионов – сильный порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью +13..+19°С;

максимальная днем +17..+23°С (на юго-востоке +24..+29°С).

Атмосферное давление ночью и утром упадет, во второй половине дня будет слабо расти.