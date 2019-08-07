Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Верхнем городе

Посольство Эстонии в Беларуси подготовило большую программу праздника, который пройдет в пяти локациях Верхнего города.

В 12:30 на главной сцене, расположенной возле концертного зала «Верхний город», начнется концертный марафон. Выступит камерный хор «Кунгла» из Вильяндского уезда. Из Пярну в Минск приедут духовой оркестр «Саксон» и народный танцевальный коллектив «Каякас». Также выступят женский танцевальный коллектив «Куу», фольклорный ансамбль «Лийсо», молодежный духовой оркестр и струнный оркестр их Харьюмаа.

Для поклонников инструментальной музыки сыграют пианист Тармо Ээспере и баянист Маргус Луур.

Популярный эстонский певец Марко Матвере исполнит произведения из репертуара Георга Отса.

Точки общественного питания будет расположены возле КЗ «Верхний город» и рядом с Гостиным двором. В числе прочего можно будет попробовать рыбу, приготовленную по традиционным эстонским рецептам.

Также во время праздника состоится презентация популярной транспортной компании Lux Express.

В эстонском празднике примут участие и члены Белорусского союза мастеров народного творчества, работы которых можно будет приобрести.