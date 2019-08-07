Должностных лиц «Минсктранса» задержали по подозрению в получении взяток

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Работники управления ДФР КГК по Минской области и Минску провели задержание в момент передачи денег.

По сообщению пресс-службы Комитета госконтроля, цель взяток была в лоббировании интересов коммерческих структур при проведении закупок.

По информации КГК, должностные лица УП «Минсктранс» систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур «за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей» в автобусные и троллейбусные парки Минска.

В рабочем кабинете одного из задержанных обнаружили 30 тыс. долларов и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму 500 тыс. долларов.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела.
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Тэги: Минсктранс взятка коррупция ДФР КГК Город: Минск

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