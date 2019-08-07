Украинский бизнесмен обвинил в плагиате создателей минской «Пьяной вишни»

Совладелец украинской «Пьяной вишни» Андрей Худо сказал, что отказал белорусам во франшизе по политическим мотивам.

«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей "Пьяной вишни". На этот раз, как говорится, "братья-белорусы" из Минска … Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-то Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски», — написал Андрей Худо в Facebook.

Бар «Пьяная вишня», где продают только один напиток, открылся в Минске 5 августа. Этикетку для заведения разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер.