Украинский бизнесмен обвинил в плагиате создателей минской «Пьяной вишни»

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Совладелец украинской «Пьяной вишни» Андрей Худо сказал, что отказал белорусам во франшизе по политическим мотивам.

«Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей "Пьяной вишни". На этот раз, как говорится, "братья-белорусы" из Минска … Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-то Беларусь изменится и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-львовски», — написал Андрей Худо в Facebook.

Бар «Пьяная вишня», где продают только один напиток, открылся в Минске 5 августа. Этикетку для заведения разработал известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер.
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Тэги: Пьяная вишня плагиат Беларусь-Украина Персона: Андрей Худо Город: Минск

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