В Бресте 30 августа пройдет фестиваль молока

В Бресте 30 августа пройдет крупнейший в Европе молочный фестиваль. Посетителей ожидают интерактивные площадки, фудкорты, многочисленные мастер-классы, етро-улица и гранд-концерт.

Праздник устроит «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города.

Ожидается, что фестиваль «Облака молока» соберет около 50 тысяч человек. Основные события пройдут в парке Мира, который будет разделен на семь тематических зон. В празднествах будет задействована и проходящая вдоль парка Ленинградская улица.

Большую часть парка Мира займут интерактивные площадки и инсталляции, а вокруг них разместятся два фудкорта.

В зоне «Савушкин» откроется молочный университет с роботами. А при желании можно будет засучить рукава: подоить корову и выиграть упаковку молока.

Зона «Брест-Литовск» вернет в Брест улочки 19-го века с аллеей мастеров, театром и ретро-рестораном.

В зоне TEOS гостей ожидают спортивные танцы и батлы. Самые активные смогут сразиться в виртуальном бою, проверить свою ловкость и посостязаться в набивании мяча с футболистами «Динамо-Брест».

Всех детей ожидает зона «СуперКид» с лабиринтом и игрушками. Ребят научат делать стильные стаканы для молока. Для самых маленьких предусмотрели батуты, скалодром и площадка с логическими играми.

В течение дня на малой сцене выступят кавер-бэнды, танцевальные группы и детские коллективы.

Вечером на главной сцене, которая разместится на стадионе «Юность», пройдет гала-концерт. Завершится же фестиваль красочным световым шоу.