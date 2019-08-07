Макрон пообещал согласовать с Путиным и Меркель встречу в «Нормандском формате»

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба президента Украины.


Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» быстрее провести переговоры по Донбассу

Во время разговора с Макроном Зеленский проинформировал французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате вчерашнего обстрела под Павлополем.

Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: нормандская четверка встреча в нормандском формате Украина-Россия Персона: Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Город: Киев

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