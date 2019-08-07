Макрон пообещал согласовать с Путиным и Меркель встречу в «Нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба президента Украины.

Во время разговора с Макроном Зеленский проинформировал французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате вчерашнего обстрела под Павлополем.

Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.