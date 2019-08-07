На «Тбилисобу» в Минск прилетит целый самолет музыкантов

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24 августа в Верхнем городе пройдет «Тбилисоба» — ставший уже традиционным праздник грузинской культуры.

Праздник начнется ровно в полдень. Фудкорт фестиваля займет всю территорию Верхнего города — от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить около 30 точек общепита.

Чтобы привезти все музыкальные коллективы, которые выступят в этот день, на рейс Минск — Тбилиси — Минск подадут вместительный «Боинг» вместо обычного «Эмбраера».

Столичные зрители увидят выступления востребованных грузинских коллективов и исполнителей — поп-группы «Мгзавреби», вокальной группы «Швидкаца», обладателя первой премии «Славянского базара-2019» Георгия Путкарадзе и многих других.

На фестивале будут работать танцплощадка, эктив-парк и детский городок.
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Тэги: Тбилисоба Персона: Георгий Путкарадзе Город: Минск

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