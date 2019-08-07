Зачисленным в учреждения образования до 10 августа призывникам предоставят отсрочку

Призывникам, зачисленным в учреждения образования до 10 августа, будет предоставлена отсрочка от призыва на службу в армию на период обучения в соответствии со старой редакцией закона о воинской обязанности и воинской службе, говорится в сообщении Министерства обороны.

Таким образом, студенты вузов, зачисленные в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру до даты вступления в силу закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», получат отсрочку от призыва вне зависимости от того, была ли у них прежде отсрочка для получения образования.

Как отмечается, заинтересованные государственные органы пришли к единому мнению по этому вопросу исходя из «максимального учета интересов граждан».