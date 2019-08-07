Видеофакт. Резиденцию Атамбаева возле Бишкека штурмуют вооруженные люди

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Неизвестные люди в военной форме штурмуют резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

При штурме были слышны несколько выстрелов, но кто конкретно стрелял — неясно. На кадрах видно, что несколько человек получили ранения, а над селом летает вертолет, сообщает «Настоящее время».

В окружении Атамбаева сообщили, что в ходе штурма спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты, а сторонники бывшего президента «пытаются защищаться от спецназовцев камнями и палками».

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год и добровольно покинул должность после первого срока. В июне 2019-го депутаты подавляющим большинством голосов лишили Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что означает, что его теперь могут в любой момент привлечь к уголовной ответственности. Генпрокуратура утверждает, что нашла основания для заведения уголовных дел на экс-президента.
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Тэги: Кыргызстан оппозиция спецназ штурм резиденции Персона: Алмазбек Атамбаев Город: Бишкек

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