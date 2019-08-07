Зеленский и Путин обсудили Донбасс по телефону

/ Политика
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Президенты Украины и России провели телефонный разговор 7 августа.

По сообщению пресс-службы Зеленского, стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибло четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного.


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Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Также шла речь о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: Россия-Украина ситуация на юго-востоке Украины Город: Киев

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