Астрономы нашли черную дыру c рекордной массой

Черная дыра расположена в гигантской эллиптической галактике Holmberg 15A и превосходит в 40 раз массу Солнца.

Шварцшильдовский радиус черной дыры (расстояние от центра объекта до горизонта событий) равносилен 790 астрономическим единицам. При этом одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца, сообщает Science Alert .

Черная дыра, по результатам моделирования, могла образоваться после столкновения двух молодых галактик, состоящих из небольшого количества звезд в ядрах.