Белорусы уступили датчанам в преквалификации ЧЕ по баскетболу

Сборная Беларуси на своей площадке проиграла соперникам из Дании со счетом 78:81.

Подопечные Александра Крутикова играли в Falcon Club. Первая половина осталась за датчанами — 41:44. В третьей четверти хозяева еще ближе подобрались к сопернику — 48:49. В заключительной 10-минутке гости оторвались на 17 очков. Белорусы пробовали их нагнать: за 49 секунд до финальной сирены разница в счете была не такая большая — 73:79, но чуда не случилось.

Следующий матч белорусы проведут 14 августа в Минске против команды Албании.