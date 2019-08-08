Бывший президент Кыргызстана выступил с заявлением после попытки его захватить

Алмазбек Атамбаев выступил с официальным обращением в адрес граждан страны и призвал власти вернуться в правовое поле.

«Сегодня была попытка захвата экс-президента Атамбаева, и, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди, потому что для захвата был направлен антитеррористический отряд — спецназ "Альфа". Мы — не террористы: ни я, ни мирные люди вокруг дома в Кой-Таше. Эта жестокость, цинизм сегодняшних властей просто потрясают. Было применено в итоге и боевое оружие, причем с лазерным наведением. К сожалению, много пострадавших. Есть и тяжелораненые.

К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания: и через прессу, и конфиденциально. Буквально вчера мой представитель Сергей Слесарев был в МВД. Предлагал, чтобы они взяли мой ответ. Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает Сооронбай Жээнбеков, я ему сам рассказывал, и этот цинизм потрясает. Я предлагал собрать Конституционную палату, чтобы решить, кто прав: я или вот эти прокуроры, которые абсолютно плюют на все законы», — говорится в обращении Атамбаева, которое здесь приведено в сокращении.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции бывшего президента в Кой-Таше под Бишкеком, сообщает kaktus.media . По предварительным данным, более 10 человек избиты, в том числе адвокат Атамбаева Нурбек Касымбеков и экс-депутат Мээрбек Мискенбаев, ранены 42 человека.

После этого сторонники бывшего президента, сломав забор, прорвались на территорию дома. Спецназовцы сдались, часть из них избили и вывели с территории особняка. Погиб один спецназовец.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год и добровольно покинул должность после первого срока. Генпрокуратура утверждает, что нашла основания для заведения уголовных дел на экс-президента.