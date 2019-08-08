Посольство России в Минске наградило ветеранов строительства БАМа

В здании посольства состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей «45 лет Байкало-Амурской магистрали» гражданам Беларуси, принявшим участие в строительстве БАМа.

Фото: belarus.mid.ru

По информации пресс-службы российского диппредставительства, памятные медали ветеранам вручили посол Дмитрий Мезенцев, начальник Главбамстроя Ефим Басин и заместитель Министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.

Байкало-Амурская магистраль — железная дорога протяженностью 4300 км в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 1970-х БАМ являлся всесоюзной стройкой, работать туда съезжалась молодежь со всего Советского Союза. В ее строительстве приняли участие около двух миллионов человек, среди которых 60 тысяч белорусов.