Президент Кыргызстана объяснил попытку захвата своего предшественника

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Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после штурма резиденции экс-президента страны Алмазбека Атанбаева.

Источник: president.kg

По сообщению пресс-службы главы Кыргызстана, Жээнбеков заявил, что Атамбаев грубо нарушил Конституцию и законы страны, оказав «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».


Бывший президент Кыргызстана выступил с заявлением после попытки его захватить

«Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», — сказал действующий президент.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, заявив, что необходимо принять меры по сохранению законности, мира и безопасности в стране.

Атамбаев заявил журналистам, что его сторонники проведут сегодня митинг в Бишкеке.
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Тэги: Кыргызстан бывший президент штурм резиденции Персона: Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаев Город: Бишкек

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