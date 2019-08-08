Президент Кыргызстана объяснил попытку захвата своего предшественника
Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после штурма резиденции экс-президента страны Алмазбека Атанбаева.
По сообщению пресс-службы главы Кыргызстана, Жээнбеков заявил, что Атамбаев грубо нарушил Конституцию и законы страны, оказав «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».
«Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», — сказал действующий президент.
Глава государства обратился к членам Совета безопасности, заявив, что необходимо принять меры по сохранению законности, мира и безопасности в стране.
Атамбаев заявил журналистам, что его сторонники проведут сегодня митинг в Бишкеке.