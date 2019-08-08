«БАТЭ» и «Шахтер» сыграют 8 августа в квалификации Лиги Европы

Клубы из Борисова и Солигорска проведут первые матчи третьего квалификационного раунда турнира на выезде.

Стадион «Билино Поле» в Зенице. Фото: radiosarajevo.ba

В 20:45 начнется игра БАТЭ с чемпионом Боснии и Герцеговины «Сараево». Матч в Зенице покажет в прямом эфире телеканал «Беларусь 5».

В 22:00 «Шахтер» начнет игру против итальянского «Торино».

Ответные игры пройдут 15 августа: БАТЭ примет соперников на «Борисов-Арене», «Шахтер» — на минском стадионе «Динамо».

Далее БАТЭ может выйти на победителя пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта), а «Шахтер» — на сильнейшего в поединке «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия).