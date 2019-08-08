Ученые развенчали устоявшийся миф о кофе

Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон. Оказалось, что употребление кофе за четыре часа до сна не оказывает никакого негативного воздействия на человека.

В исследовании приняли участие 785 человек, которые за четыре часа до сна употребляли кофе, алкоголь и курили, сообщает Sleep .

Оказалось, что употребление спиртных напитков приводило к более низкой эффективности сна. Аналогичный эффект оказывало курение, которое, помимо этого, также незначительно увеличивало время, на которое участники просыпались среди ночи. При этом употребление кофе, согласно выводам ученых, вообще никак не влияло на сон.

Таким образом исследователи опровергли миф о вреде употребления кофеина вечером.