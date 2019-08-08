Глава Совбеза Украины получает 2600 долларов в месяц, два его зама — более 3500

В июле 2019 года глава СНБО Александр Данилюк заработал 66 444 гривны (2617 долларов). Его предшественник Александр Турчинов ежемесячно зарабатывал на 600 долларов меньше.

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны задекларировал доход, сообщают «Українські Новини» .

Назначенный 23 июля заместителем секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 гривен (760 долларов). Остальные заместители Данилюка получили в июле зарплату выше, чем у секретаря СНБО.

Так, первый замсекретаря Михаил Коваль заработал 89 662 гривны (3530 долларов), а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко — 73 552 гривны (2900 долларов) и 89 227 гривен (3515 долларов) соответственно. У каждого из них премия составила от 1180 до 1770 долларов.