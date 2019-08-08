Беларусь полностью завершила очистку нефтепроводов от грязной нефти

/ Экономика
Просмотров: 32

О завершении работ по очистке нефтепровода Сургут — Полоцк сообщил директор «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.


Из-за «грязной» нефти темпы роста ВВП Беларуси упали почти до нуля

«Теперь в системе нефтепроводов нашего предприятия присутствует только соответствующая ГОСТу российская нефть», — цитирует чиновника агентствo «Минск-Новости».

Таким образом, на территории Беларуси полностью завершили очистку магистральных нефтепроводов от загрязненной органическими хлоридами нефти, поступившей в апреле из России.

Вопросы по компенсации белорусской стороне пока не решены.

Сюжет: Грязная нефть
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Полоцктранснефть Дружба Беларусь-Россия белорусские НПЗ Нафтан Персона: Василий Дроботов Город: Полоцк

Другие материалы на эту тему:

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля