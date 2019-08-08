Беларусь полностью завершила очистку нефтепроводов от грязной нефти

О завершении работ по очистке нефтепровода Сургут — Полоцк сообщил директор «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.

«Теперь в системе нефтепроводов нашего предприятия присутствует только соответствующая ГОСТу российская нефть», — цитирует чиновника агентствo «Минск-Новости» .

Таким образом, на территории Беларуси полностью завершили очистку магистральных нефтепроводов от загрязненной органическими хлоридами нефти, поступившей в апреле из России.

Вопросы по компенсации белорусской стороне пока не решены.