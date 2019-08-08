Житель Светлогорска хотел взять на себя вину за совершенную женой аварию

Сотрудники Светлогорского районного отдела Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб 53-летний житель Светлогорска.

Источник: sk.gov.by

В ходе следствия выяснилось, что владелец автомобиля, взявший на себя вину в аварии, к ней не причастен, сообщили в областном УСК.

Информация о ДТП со смертельным исходом поступила 27 мая. Подозреваемый сказал, что именно он был за рулем автомобиля, где погиб пассажир. На него завели уголовное дело. Позже 24-летняя супруга подозреваемого написала заявление о своей причастности к аварии.

На основании Закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», уголовное преследование в отношении многодетной женщины прекращено.