Центризбирком снял запрет на фотосъемку на избирательных участках

Это следует из положений утвержденного в мае методического пособия по выборам депутатов для участковых избирательных комиссий, сообщает сайт кампании «Правозащитники за свободные выборы».

В документе, в частности, говорится: «Несмотря на то, что Избирательный кодекс не указывает на право наблюдателей осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует разрешать наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотоснимков. При этом наблюдатель не должен создавать помехи для членов участковой комиссии и избирателей».

Председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки. Оно должно быть обозначено.

Во время предыдущих избирательных кампаний правозащитники неоднократно фиксировали случаи, когда независимых наблюдателей удаляли с участков за то, что они фотографировали.

Например, на парламентских выборах в 2012 году за фотосъемку на участках были удалены мозырский наблюдатель Юрий Телепун и минский наблюдатель Сергей Бахун, а на выборах в местные советы депутатов в 2014-м — наблюдатель из Гомеля Константин Жуковский.