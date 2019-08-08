В Гомеле водитель потерял сознание во время движения, врезался в столб и умер

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Вечером 7 августа в Гомеле на улице Хатаевича автомобиль ВАЗ-2106 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Управлявший машиной 54-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.

По предварительной информации, мужчине стало плохо во время движения, он потерял сознание, выпустил руль, и автомобиль столкнулся с осветительной опорой.

Осматриваший тело водителя судмедэксперт каких-либо видимых повреждений не обнаружил, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: внезапная смерть ДТП Город: Гомель

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