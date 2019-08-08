Жителя Волковысского района подозревают в убийстве родной бабушки

Тело 81-летней женщины с многочисленными травмами криминального характера нашли в одной из деревень района 7 августа.

По сообщению областного УСК, на месте преступления изъяли возможные орудия убийства — топор и нож. Подозрение пало на 32-летнего внука убитой. Сельчанин вышел из тюрьмы 3 августа, где отбывал наказание за убийство. После освобождения он поселился у бабушки.

Утром 7 августа подозреваемый взял с собой вещи и уехал на велосипеде. Его задержали пьяным на окраине соседней деревни. У него изъяли вещи и ценности убитой.