Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

Стороны поднимут тариф на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

«В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», — сообщает сайт посольства Беларуси в России.

Отмечается, что во время переговоров 6 августа стороны достигли договоренностей о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — прокомментировали в концерне «Белнефтехим» размер повышения тарифов.

Сегодня, 8 августа, Беларусь полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов от грязной нефти.