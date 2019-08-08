Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Кыргызстана
Вечером 7 августа сторонники прошлого президента Кыргызстана, социал-демократа Алмазбека Атамбаева, отбили штурм спецназа и взяли некоторых силовиков в плен. Днем 8 августа начался новый штурм.
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Президент Сооронбай Жээнбеков пришел на заседание парламента, где заявил, что Атамбаев нарушил закон. Политик признал, что силовики не смогли обеспечить явку его предшественника. Сегодня утром он объяснил попытку захвата Атамбаева.