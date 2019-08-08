Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Кыргызстана

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Вечером 7 августа сторонники прошлого президента Кыргызстана, социал-демократа Алмазбека Атамбаева, отбили штурм спецназа и взяли некоторых силовиков в плен. Днем 8 августа начался новый штурм.


Бывший президент Кыргызстана выступил с заявлением после попытки его захватить

По сообщению kaktus.media, оппозиция отменила анонсированный в Бишкеке митинг в связи с тем, что силовики готовят очередной штурм в Кой-Таше. Сторонники Атамбаева снова стягиваются к его резиденции и оказывают сопротивление. У них бутылки с зажигательной смесью. Милиция применяет слезоточивый газ.

Президент Сооронбай Жээнбеков пришел на заседание парламента, где заявил, что Атамбаев нарушил закон. Политик признал, что силовики не смогли обеспечить явку его предшественника. Сегодня утром он объяснил попытку захвата Атамбаева.
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Тэги: штурм резиденции Кыргызстан Персона: Алмазбек Атамбаев Город: Бишкек

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