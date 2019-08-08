Минск примет чемпионат Европы по муай-тай вместо Марбельи

Договор о проведении соревнований с 4 по 11 ноября подписали председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел Юрий Караев и вице-президент Европейской федерации муай-тай Анатолий Симончик, который одновременно является заместителем Караева в национальной федерации.

По словам Симончика, чемпионат должен был состояться в испанской Марбелье, однако в прошлом году из-за нестабильной политической ситуации в стране Международный олимпийский комитет рекомендовал не проводить там европейские и мировые соревнования. Минску предложили организовать чемпионат в связи с тем, что у него есть опыт проведения первенства мира в 2017 году.

Соревнования примет Дворец спорта. Спортсменов расселят в близлежащих гостиницах: «Юбилейной», «Планете» и «Беларуси». Планируется участие представителей более 35 стран во взрослой (17-40 лет) и юниорских (12-17 лет) возрастных категориях.