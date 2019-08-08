Белорусский силач сдвинет 15 тягачей МАЗ в сцепке

Белорусский силач Дмитрий Белайц сдвинет с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной. Попытка установить мировой рекорд будет предпринята 9 августа в 14:00 на площадке у центральной проходной МАЗ (улица Социалистическая, 2).

Каждый автомобиль весит около 10 тонн, а масса всей колонны машин превысит 145 тонн. Протянуть ее планируется на 5-7 метров. Трюк такого масштаба выполняется впервые.

Рекорд планирует установить почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, даже выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом.

А с 15:30 до 16:00 шоу силового экстрима пройдет у Дворца культуры МАЗ (проспект Партизанский, 117а). На площадке также будет доступна выставка автотехники.

9 августа Минский автозавод будет праздновать 75-летие. В честь этого события состоится концерт и фейерверк.