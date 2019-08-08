Караев: Гурков мне очень импонирует как человек и спортсмен

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Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел Юрий Караев не видит проблем во взаимоотношениях с членом сборной и участником музыкальной группы Brutto Виталием Гурковым, который известен своими оппозиционными взглядами.

Фото из архива

«В пяти фактах обо мне (опубликованы на сайте udf.by 12 июня нынешнего года после назначения главой МВД. — БелаПАН) прозвучало: не прессовал Гуркова [за бело-красно-белый флаг]. Так же было написано, да? За что я благодарен тем, кто объективно это осветил», — сказал Караев на пресс-конференции 7 августа, отвечая на вопрос БелаПАН о нынешнем статусе тайбоксера и истории взаимоотношений между ним и федерацией.

«Отношения были… Ну как непростые… Их нельзя назвать непростыми. Довольно-таки простые. Мы же с ним общаемся как председатель федерации со спортсменом, — отметил Караев. — Я рад его успехам, переживаю за неудачи и, как правильно было отмечено, поддержал его тогда на чемпионате мира и не то что там никаких замечаний, ничего — просто, как говорится, люди спорта должны поддерживать своих товарищей. Можно меня назвать спортивным чиновником отчасти? Я к нему отношусь не по-чиновнически, а по-товарищески».

По словам главы федерации, участие Гуркова в чемпионате Европы по муай-тай, который состоится в Минске 4-11 ноября нынешнего года, будет зависеть «от самого Виталия».

«А самое главное: мы же заранее не назначаем: будешь драться ты. Будет проведен отбор, и если там кто-то себя покажет лучше, чем Дмитрий Валент (я, конечно, очень сильно в этом сомневаюсь, но буду рад восхождению новой звезды), или там лучше, чем Кулебин… Я, конечно, буду молиться на Кулебина, на Варца, на Валента и на Гуркова в том числе. Он мне импонирует очень и как человек, и как спортсмен, и манера его боя. Тут мне специалисты подсказывают: ему надо меньше боксировать, больше клинчевать и т.д., быть больше тайским бойцом и меньше кикбоксером. Я в этом хуже всех из присутствующих разбираюсь, им виднее. Переживаю искренне и хочу, чтобы он все время был чемпионом, сколько можно», — заявил Караев.

Как отмечалось в публикации udf.by, почти три года назад после победы на одном из турниров Виталий Гурков вышел на награждение с бело-красно-белым флагом. «Ожидалось, что за этот поступок ему могут начать ставить палки в колеса. Но спустя несколько месяцев Гурков заявил, что его вернули в национальную сборную без всяких условий. На следующем чемпионате мира боец проиграл в четвертьфинале, но Караев заявил журналистам, что к Гуркову у него претензий нет», — говорилось в статье.

Ранее в 2016 году Гурков заявил, что Минспорта не продлило с ним контракт из-за музыкальной деятельности.

«На одном из заседаний Федерации обсуждали статьи с разнообразных сайтов. Была там и моя фотография с капой, на которой изображена «Погоня». Ситуацию выставили так, что в сборной враг, чуть ли не экстремист и оппозиционер. Меня долго склоняли написать заявление по собственному желанию. Я этого не сделал. В итоге мы договорились с Караевым, что я доработаю до конца контракта и уйду. В Минспорта были искренне удивлены, предлагали остаться. Но решение мной уже было принято», — сказал тогда спортсмен в интервью «Еврорадио».
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Тэги: кикбоксинг таиландский бокс Персона: Юрий Караев Виталий Гурков Дмитрий Валент

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