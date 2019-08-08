Караев: Гурков мне очень импонирует как человек и спортсмен

Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел Юрий Караев не видит проблем во взаимоотношениях с членом сборной и участником музыкальной группы Brutto Виталием Гурковым, который известен своими оппозиционными взглядами.

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«В пяти фактах обо мне ( опубликованы на сайте udf.by 12 июня нынешнего года после назначения главой МВД. — БелаПАН) прозвучало: не прессовал Гуркова [за бело-красно-белый флаг]. Так же было написано, да? За что я благодарен тем, кто объективно это осветил», — сказал Караев на пресс-конференции 7 августа, отвечая на вопрос БелаПАН о нынешнем статусе тайбоксера и истории взаимоотношений между ним и федерацией.

«Отношения были… Ну как непростые… Их нельзя назвать непростыми. Довольно-таки простые. Мы же с ним общаемся как председатель федерации со спортсменом, — отметил Караев. — Я рад его успехам, переживаю за неудачи и, как правильно было отмечено, поддержал его тогда на чемпионате мира и не то что там никаких замечаний, ничего — просто, как говорится, люди спорта должны поддерживать своих товарищей. Можно меня назвать спортивным чиновником отчасти? Я к нему отношусь не по-чиновнически, а по-товарищески».

По словам главы федерации, участие Гуркова в чемпионате Европы по муай-тай, который состоится в Минске 4-11 ноября нынешнего года, будет зависеть «от самого Виталия».

«А самое главное: мы же заранее не назначаем: будешь драться ты. Будет проведен отбор, и если там кто-то себя покажет лучше, чем Дмитрий Валент (я, конечно, очень сильно в этом сомневаюсь, но буду рад восхождению новой звезды), или там лучше, чем Кулебин… Я, конечно, буду молиться на Кулебина, на Варца, на Валента и на Гуркова в том числе. Он мне импонирует очень и как человек, и как спортсмен, и манера его боя. Тут мне специалисты подсказывают: ему надо меньше боксировать, больше клинчевать и т.д., быть больше тайским бойцом и меньше кикбоксером. Я в этом хуже всех из присутствующих разбираюсь, им виднее. Переживаю искренне и хочу, чтобы он все время был чемпионом, сколько можно», — заявил Караев.

Как отмечалось в публикации udf.by, почти три года назад после победы на одном из турниров Виталий Гурков вышел на награждение с бело-красно-белым флагом. «Ожидалось, что за этот поступок ему могут начать ставить палки в колеса. Но спустя несколько месяцев Гурков заявил, что его вернули в национальную сборную без всяких условий. На следующем чемпионате мира боец проиграл в четвертьфинале, но Караев заявил журналистам, что к Гуркову у него претензий нет», — говорилось в статье.

Ранее в 2016 году Гурков заявил, что Минспорта не продлило с ним контракт из-за музыкальной деятельности.