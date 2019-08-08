«Классика у Ратуши»: 10 августа духовой оркестр из Эстонии исполнит музыку театра и кино

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Фестиваль «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске продолжится 10 августа выступлением эстонского духового оркестра «Саксон» под управлением дирижера Кайдо Киви.

Музыканты из города Пярну исполнят на площади Свободы произведения из известных советских кинофильмов и театральных постановок.

«Саксон» — это коллектив с более чем 50-летней историей. Состав оркестра — 35 человек в возрасте от 13 до 78 лет самых разных занятий и профессий.

В Минске артисты сыграют белорусский «Крыжачок», песни эстонских композиторов, а также хорошо знакомые широкой публике мелодии из советских кинофильмов («Веселые ребята», «Долгая дорога в дюнах», «Дети капитана Гранта», «Овод») и театральных постановок по известным литературным произведениям («12 стульев», «Моя прекрасная леди», «Отверженные»).

Концерт оркестра состоит из двух отделений. В перерыве между ними для жителей и гостей столицы выступит популярный эстонский певец и актер Таллиннского городского театра Марко Матвере в фортепианном сопровождении Тармо Ээспере.

Вход на каждый из концертов «Классики у Ратуши с velcom | A1» традиционно свободный.
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Тэги: Классика у Ратуши Персона: Кайдо Киви Марко Матвере Тармо Ээспере Город: Минск

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