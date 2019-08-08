На вора в законе Ахмеда Сутулого завели дело за его статус в криминальном мире

Следователи Московской областной полиции открыли новое уголовное производство в отношении Ахмеда Евлоева, известного в криминальных кругах как вор в законе Ахмед Сутулый.

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Ему инкриминируют ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

Как пишет «Москва», в 2017-м полицейские задержали криминального авторитета за хранение героина. В ходе следствия было установлено, что в 1996-м он был коронован.

В последнее время задержанный постоянно проживал в российской столице и занимался, как отмечают правоохранители, «координацией действий организованных групп на территории Химкинского, Люберецкого, Красногорского районов и Москвы, а также на территории аэропорта Шереметьево».

Кроме это, по данным сыщиков, «законник» создал и поддерживал связи с другими криминальными авторитетами, а также принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов.