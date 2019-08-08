Александр Глеб перешел в «Ислочь»

Экс-игрок «Барселоны», самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб официально перешел в ФК «Ислочь».

Фото из твиттера ФК «Ислочь»

Условия контракта не афишируются.

По словам футболиста, назвал переход в стан «волков» для себя «новым вызовом». «Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом «Ислочи». С этой командой у меня всегда были теплые отношения», - заметил Глеб в интервью пресс-службе клуба.

«Я чувствую, что могу быть полезен ФК «Ислочь». Если будет позволять здоровье, то буду помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером, или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться. Очень хочу помогать «Ислочи» во многих компонентах», - подчеркнул футболист.