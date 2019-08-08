Экс-глава Кыргызстана Атамбаев сдался властям

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям.

Как сообщается, представители силовых ведомств уже вывезли его из Кой-Таша, где находится резиденция экс-главы государства.

По информации 24.kg, рядом с Атамбаевым находятся несколько доверенных лиц.

В конце июня парламент направил в Генпрокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Атамбаева статуса неприкосновенности. Она нашла основания к пяти обвинениям из шести, представленных парламентом. В частности, признаки особо тяжкого преступления нашли в следующих обвинениях:

— незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом,

— незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева,

— незаконное обогащение,

— коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека,

— возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Оснований для обвинений не подтвердили лишь в одном пункте — гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ.

Статус экс-президента Кыргызстана имеет только Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев и свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.