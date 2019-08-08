Экс-глава Кыргызстана Атамбаев сдался властям
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям.
Как сообщается, представители силовых ведомств уже вывезли его из Кой-Таша, где находится резиденция экс-главы государства.
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В конце июня парламент направил в Генпрокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Атамбаева статуса неприкосновенности. Она нашла основания к пяти обвинениям из шести, представленных парламентом. В частности, признаки особо тяжкого преступления нашли в следующих обвинениях:
— незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом,
— незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева,
— незаконное обогащение,
— коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека,
— возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.
Оснований для обвинений не подтвердили лишь в одном пункте — гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ.
Статус экс-президента Кыргызстана имеет только Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев и свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.