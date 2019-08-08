Фотофакт. Минск поплыл – спасатели работают в поте лица

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Сильный ливень, который прошел в середине дня по Минску, добавил работы спасателям.

По информации столичного управления МЧС, на Партизанском проспекте подтопленными оказалась дорога в районе площади Ванеева – остановились троллейбусы.

Кроме троллейбусов из-за обили воды пришлось стать и автобусам в районе станции метро «Могилевская».

Также происходит откачка воды на улице Уборевича,99, ТЦ магазин «Автозапчасти» и на территории частного дома на улице Юношеской.

На улице Васнецова,29 оказалась заблокирована легковушка – спасатели оказали помощь по буксировке.

Синоптики сообщили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают большинство регионов во второй половине дня. Объявлено штормовое предупреждение.
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Тэги: непогода Город: Минск

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