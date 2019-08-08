Матери осужденных по статье 328 УК вновь проводят пикет в Минске

Группа матерей молодых людей, осужденных по «антинаркотической» статье 328 Уголовного кодекса, 8 августа во второй раз за лето вышла на пикет в столичном Киевском сквере. Женщины требуют справедливых приговоров для своих детей.

О намерении провести двухчасовой пикет его инициаторы заблаговременно уведомили Мингорисполком.

Группа позиционирует себя отдельно от похожих инициатив «Матери 328» и «Наше право», которые выступают за совершенствование законодательства — снижение срока за преступления по различным частям статьи 328, а также за дифференциацию наказания в зависимости от массы и типа обнаруженных наркотических веществ.

Пикетчицы полагают, что можно действовать и в рамках нынешнего законодательства, добиваясь от органов следствия и суда справедливой квалификации проступка. Они не отрицают, что их дети виноваты, но не согласны с тем, что в их действиях были обстоятельства, позволившие судам приговорить их по более суровым частям статьи 328.

По словам одной из участниц акции Елены из Слонима, со времени предыдущего пикета, который прошел 26 июня, некоторые матери побывали на приеме у председателя Верховного суда Валентина Сукало и генпрокурора Александра Конюка, а также на выездном приеме у заместителя главы Администрации президента Валерия Мицкевича. Однако эти встречи не принесли ожидаемых результатов.

30 июля, как сообщила участница группы, матери направили в Администрацию президента обращение с просьбой ходатайствовать перед Генпрокуратурой о пересмотре дел их детей.

Елена сообщила, что провести этот пикет было решено для того, чтобы «показать властям, что они не особо верят в их обещания». Подобные акции, по ее словам, будут продолжаться до тех пор, пока государственные органы не перестанут присылать на их обращения отписки, а дела их родных не будут пересмотрены.