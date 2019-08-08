«Динамо-Минск» уступило московским одноклубникам на турнире в Нижнем Новгороде

Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок на турнире на Кубок губернатора Нижегородской области.

Накануне «зубры» взяли верх над узбекским «Хумо» — 6:3. Сегодня же они уступили московскому «Динамо» — 1:4.

Вот как развивались голевые события:

0:1 — Тарасов (33:01-бол.);

1:1 — Мартынов (37:33-бол.);

1:2 — Хиетанен (38:57);

1:3 — Тарасов (42:34-бол.);

1:4 — Е.А.Попов (58:56-п.в.).

10 августа минчане сыграют с хозяевами — нижегородским «Торпедо».