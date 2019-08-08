Названа первая в Европе страна, где полностью легализуют марихуану
По информации британских СМИ, в недалеком будущем на карте Старого света появится первая страна, в которой полностью легализуют марихуану.
Как отмечает The Guardian, этим государством станет Люксембург. Глава Минздрава герцогства Этьен Шнайдер считает, что запрет только подогревает интерес.
Доступ к марихуане будут иметь только совершеннолетние подданные, а вот иностранцы купить ее не смогут.
Ожидается, что изменения в законы Люксембурга будут приняты в течение пары лет.