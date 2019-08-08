Названа первая в Европе страна, где полностью легализуют марихуану

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По информации британских СМИ, в недалеком будущем на карте Старого света появится первая страна, в которой полностью легализуют марихуану.

Фото pixabay.com

Как отмечает The Guardian, этим государством станет Люксембург. Глава Минздрава герцогства Этьен Шнайдер считает, что запрет только подогревает интерес.

Доступ к марихуане будут иметь только совершеннолетние подданные, а вот иностранцы купить ее не смогут.

Ожидается, что изменения в законы Люксембурга будут приняты в течение пары лет.
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Тэги: марихуана Люксембург легалайз Персона: Этьен Шнайдер

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