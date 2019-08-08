Правозащитники взяли под контроль выборы в парламент

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» по наблюдению на парламентских выборах начали Белорусский Хельсинкский комитет и закрытый властями правозащитный центр «Весна».

«Обычно наша кампания начинается с обсуждения того, с чем мы пришли к выборам, обсуждаем общественно-политический фон, с которым мы подошли к выборам, — сказал председатель БХК Олег Гулак 8 августа на пресс-конференции в Минске. — Каких-то существенных изменений к лучшему за последнее время в сфере прав человека в стране не произошло. Сохраняются проблемы с гражданско-политическими правами — свобода собраний, свобода мысли, свобода ассоциаций».

По словам Гулака, после каждых выборов правозащитники давали рекомендации относительно того, как улучшить избирательный процесс, чтобы он соответствовал международным стандартам. Эти рекомендации направлялись также в Центризбирком. «С момента предыдущих кампаний значимых изменений не произошло», — считает глава комитета.

Гулак отметил, что одним из важных вопросов выборов является процедура подсчета голосов. «На сегодняшний момент это главная точка преткновения, ее постоянно критикуют за то, что она не прозрачная и не позволяет отследить итоги голосования, — сказал он. — Но Лидия Ермошина уже заявила, что ЦИК не может регулировать этот вопрос. С такой логикой мы боролись все время, критикуем ее и сейчас. Даже если норма подсчета голосов не урегулирована Избирательным кодексом, каким образом считать бюллетени — это решение тех людей, которые их считают. Сама комиссия может принять такое решение. Мы сожалеем, что такая позиция ЦИК озвучена. Еще есть время, чтобы это изменить и провести все по процедуре, которая вызывала бы доверие у общества».

Гулак также заявил, что предстоящие парламентские выборы «назначены по такой схеме, что полномочия нынешнего состава Палаты представителей будут уменьшены на две сессии». «Такое решение, на наш взгляд, не базируется на законе, потому что Конституция регулирует не только срок, в который должны быть проведены выборы, но и сроки работы парламента. Важно комплексно читать Конституцию», — подчеркнул он.

Координатор кампании по наблюдению за выборами от ПЦ «Весна» Владимир Лабкович отметил, что выборы в Беларуси по-прежнему «остаются не политическим соревнованием, а административной процедурой по формированию определенных органов власти». «Именно из-за девальвации избирательного процесса мы видим отсутствие интереса к выборам со стороны общества и оппозиции. Прогнозируем, что будет низкая явка», — сказал он.

Положительным моментом Лабкович назвал то, что наблюдателям теперь разрешено фотографировать на избирательных участках. «Ранее большинство наблюдателей выгоняли с участков именно за то, что проводили фото- и видеосъемку. Надеемся, что эти изменения позволят избежать конфликтных ситуаций», — сказал он.

Лабкович подчеркнул, что принципиальные вопросы организации и проведения выборов так и не были решены. «Самым принципиальным вопросом мы считаем присутствие представителей политических партий в комиссиях, чтобы им отдавался приоритет при формировании комиссий, — сказал правозащитник. — Должна быть урегулирована процедура досрочного голосования — необходимы критерии, кто может голосовать досрочно, а не все подряд, как сейчас. Необходима также процедура прозрачного подсчета голосов и возможность обжалования всех этапов избирательной кампании в суде. На данный момент ситуация такова, что мы входим в эти выборы с косметическими изменениями. Не было существенных изменений, которые бы нас приближали к международным стандартам выборов».

Лабкович сообщил, что 40 долгосрочных наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы» уже начали свою работу во всех регионах страны. «Они будут зарегистрированы в комиссиях, как только они будут созданы, — сказал правозащитник. — Непосредственно в день голосования мы будем проводить наблюдение на более чем 200 участках, будет работать не менее 300 наблюдателей».