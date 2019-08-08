Администрацию президента просят взять под контроль пересмотр уголовных дел по статье 328

Группа матерей молодых людей, осужденных по «антинаркотической» статье 328 Уголовного кодекса, просит Администрацию президента взять под контроль пересмотр уголовных дел их детей. Об этом говорится в обращении матерей, принятом 8 августа на пикете в столичном Киевском сквере. Копию обращения женщины намерены отправить в Генпрокуратуру и Верховный суд.

Участники пикета просят АП изучить материалы уголовных дел «на предмет законности, справедливости и обоснованности» вынесенных приговоров; содействовать подготовке и передаче в Генпрокуратуру и Верховный суд анализов материалов уголовных дел, «в которых допущены нарушения прав и законных интересов осужденных, приведших к несправедливому наказанию».

Женщины также просят принять меры по «устранению допущенных нарушений и содействовать назначению справедливых наказаний»; учесть их предложения по изменению статьи 328 «для дальнейшего представления в ПП НС».

С целью изменения законодательства они предлагают создать рабочую группу с участием представителей Генпрокуратуры, Верховного суда, правозащитников и представителей общественности. Кроме того, инициируется совместное заседание представителей компетентных органов для выработки механизмов совместного контроля за вынесением несправедливых приговоров.

В обращении указано, что его авторы не ставят под сомнение независимость и объективность судебной системы «и не стремятся дискредитировать или приуменьшить высокий уровень профессионализма судей, прокуроров или следственных органов».

«Тем не менее, нами отмечаются случаи вынесения приговоров, вызывающих обоснованные сомнения в их объективности и справедливости, — сказано в обращении. — Факты нарушения прав и законных интересов лиц, осужденных за совершение уголовно наказуемых деяний, констатируются Генпрокуратурой и правозащитными организациями, нередки случаи, когда Генпрокуратурой выносятся протесты на ранее вынесенные приговоры. Однако Верховный суд оставляет приговоры без изменений, а протесты — без удовлетворения».

Авторы также отмечают, что зачастую фактические обстоятельства дел искажаются: обвиняемым необоснованно приписывают умысел в сбыте наркотиков, в том числе на основании показаний одного свидетеля, которым может быть сотрудник МВД или подставной свидетель.

Кроме того, понятие «сбыт» и «крупный объем» не дифференцируются, что дает возможность привлекать к одинаковой ответственности лиц, «предложивших совместно употребить», и реальных распространителей наркотиков, считают матери осужденных.

Авторы обращения убеждены, что суды игнорируют объективные доказательства невиновности обвиняемых, в протоколах судебных заседаний искажаются в пользу обвинения показания свидетелей и экспертов, а защите отказывают в ходатайствах, направленных на выяснение реальных обстоятельств дела; предъявляются вымышленные обвинения для ужесточения наказания.

Пикет в Киевском сквере продолжался полтора часа, в нем участвовало около 10 человек.