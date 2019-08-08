«Сараево» — БАТЭ: букмекеры верят в борисовчан

В преддверии первого поединка двухматчевого противостояния в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Сараево» — БАТЭ букмекеры объявили коэффициенты.

Иллюстрация из твиттера ФК «Сараево»

Небольшое преимущество, по их мнению, во встрече будет иметь белорусская команда:

победа «Сараево» — 2.70;

ничья — 3.23;

победа БАТЭ — 2.65.

Напомним, в другом матче, где будет играть клуб из Беларуси – солигорский «Шахтер» сегодня встретится в гостях с «Торино» — букмекеры не сомневаются, что победят итальянцы.

Встреча в столице Боснии и Герцеговины начнется в 20:45, а в Турине – в 22:00.