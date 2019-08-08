На фоне волнений в Кыргызстане Румас и Медведев прибыли в Бишкек

Уже завтра, девятого августа, в столице Кыргызстана пройдет саммит Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран-участниц ЕАЭС уже слетаются в Бишкек. На данный момент известно, что в это азиатское государство прибыли премьеры Беларуси Сергей Румас и России Дмитрий Медведев.

Отметим, что встреча на высоком уровне будет проходить на фоне волнений, которые связаны со штурмом спецназом резиденции экс-руководителя республики Алмазбека Атамбаева. Медики сообщили о почти сотне пострадавших. Сам бывший лидер государства сегодня после длительных переговоров сдался властям.