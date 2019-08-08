Погоня на границе: три фуры из Беларуси пытались удрать от смоленских таможенников

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В результате длительной погони смоленскими таможенниками были задержаны три фуры из Беларуси, которые перевозили санкционный товар.

По информации Федеральной таможенной службы, общий вес задержанной продукции (40 тонн яблок, а также салат и шпинат – 9 тонн).

Как сообщается, большегрузы ехали ночью по проселочным дорогам в сопровождении легковых автомобилей. «На требование таможенников остановиться водители не отреагировали, предприняли попытку оторваться от погони по проселочной дороге с помощью машины прикрытия, опасно маневрируя перед машинами со спецсигналом и создавая аварийные ситуации».
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Тэги: санкционка Беларусь-Россия Город: Смоленск

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