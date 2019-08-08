Противники аккумуляторного завода выдвинули новые требования

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом добиваются признания незаконным использование офисного здания предприятия.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, соответствующее письмо он направил 8 августа начальнику инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области Государственного комитета по стандартизации.

По словам Кисляка, он обращает внимание руководителя инспекции на то, что аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» не сдан в эксплуатацию, однако возведенное на его территории офисное здание уже несколько месяцев используется.

«Проведенная нами проверка выявила, что по юридическому адресу «АйПауэр» на улице Пионерской в Бресте никто из его сотрудников не находится. Одновременно в рамках наблюдения за заводом мы видим, как административное здание «АйПауэра» в свободной экономической зоне с мая используется: офисные сотрудники в будние дни утром приезжают на завод и вечером уезжают. Все они работают на не сданном в эксплуатацию объекте», — отметил Кисляк.

По его мнению, нельзя использовать то, что не принято в эксплуатацию и не прошло проверку на предмет безопасности. «Де-юре это строительный объект: офисные работники не имеют права здесь находиться на постоянной основе», — заявил правозащитник.