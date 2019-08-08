МАЗ теряет российский рынок автобусов
Минский автомобильный завод за первое полугодие значительно сдал позиции на российском рынке новых автобусов.
По данным «Автостата», рынок за январь-июнь просел на 2,6% (к аналогичному периоду прошлого года).
Абсолютным лидером в этом сегменте является ПАЗ, который закрыл почти 60% от общего объема проданных новых автобусов – 3646 штук (+12,7% к первому полугодию 2018-го).
В тройке лидеров также российские производители:
- ЛиАЗ – 679 (-40%);
- НефАЗ – 488 (+25,8%).
Четвертое и пятое места заняли иностранные производители:
- Yutong – 230 (-26,3%);
- МАЗ – 204 (-45,6%).