МАЗ теряет российский рынок автобусов

Минский автомобильный завод за первое полугодие значительно сдал позиции на российском рынке новых автобусов.

По данным «Автостата», рынок за январь-июнь просел на 2,6% (к аналогичному периоду прошлого года).

Абсолютным лидером в этом сегменте является ПАЗ, который закрыл почти 60% от общего объема проданных новых автобусов – 3646 штук (+12,7% к первому полугодию 2018-го).

В тройке лидеров также российские производители:

ЛиАЗ – 679 (-40%);

НефАЗ – 488 (+25,8%).

Четвертое и пятое места заняли иностранные производители: