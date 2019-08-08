Белорусское гражданское общество поддержало демонстрантов в Москве

Координационный комитет Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства выразил протест в связи с репрессиями в отношении демонстрантов в Москве 27 июля и 3 августа.

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«На мирных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму было задержано более 1.370 и 1.000 граждан соответственно. Задержаниям подвергались представители средств массовой информации. Действия российских силовиков нельзя назвать уместными и пропорциональными», — отмечается в заявлении, которое 8 августа поступило в БелаПАН.

Комитет считает сомнительным правомерность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках, «подозреваемыми и арестованными в рамках которого уже являются 9 человек». В заявлении выражается протест «в связи с нарушением московскими властями и силовыми ведомствами прав граждан на проведение мирных собраний и выражение мнения». Действия правоохранительных органов носят «непропорциональный, явно чрезмерный характер относительно реализации гражданами своего конституционного права на мирный протест».

«Как и ранее в случаях убийства Бориса Немцова, «болотного дела», давления российских властей на НКО, выражаем солидарность с гражданским обществом России», — заявляет комитет.

В документе содержится призыв к российским властям «прекратить преследование граждан за реализацию их конституционных прав», а к структурам гражданского общества и правительствам европейских стран, стран Восточного партнерства — «принять срочные меры по поддержке российского гражданского общества».

Координационный комитет Белорусской национальной платформы ФГО Восточного партнерства объединяет более 80 общественных организаций.