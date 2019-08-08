БАТЭ выиграл у «Сараево» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Борисовский БАТЭ со счетом 2:1 выиграл у боснийского клуба «Сараево» первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла 8 августа на поле соперника в Зенице. Мячи забили: у БАТЭ — Алексей Бага (19) и Эрвейн Мукам (71, с пенальти), у «Сараево» — Харис Ханджич (89).

На 81-й минуте встреча была прервана на некоторое время из-за очередного взрыва петарды на трибуне.

Состав гостей: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Дубайич, 90+1), Риос, Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага (Березкин, 88), Симович, Мукам (Туоминен, 73).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 13:13 (первый тайм — 3:5 в пользу «Сараево»), из них в створ ворот — 6:1 (2:0), опасные атаки — 32:34 (18:18), угловые удары — 5:3 (1:0), штрафные удары — 15:5 (10:4), офсайды — 2:0 (1:0).

Ответный матч пройдет 15 августа в Борисове. Победитель выходит в плей-офф квалификации ЛЕ, где встретится с победителем пары «Астана» (Казахстан) — «Валлетта» (Мальта). Поединок соперников в Нур-Султане завершился победой «Астаны» — 5:1.

БАТЭ опустился в квалификацию Лиги Европы после поражения во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов от норвежского «Русенборга» (2:1 дома, 0:2 в гостях).

Сегодня вечером в Турине проходит первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЕ между итальянским «Торино» и солигорским «Шахтером». После первого тайма ведут хозяева — 2:0 (Андреа Белотти, 2, Армандо Иццо, 15). Победитель выходит на лучшего в паре «Пюник» (Армения) — «Вулверхэмптон» (Англия) (первая встреча — 0:4).