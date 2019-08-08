Ночью будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности

В ночь на пятницу северо-восток Беларуси останется под влиянием атмосферного фронта, днем будут поступать неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по северной половине пройдут дожди, в некоторых районах Витебщины – ливни.

Утром и днем дожди пройдут практически во всех регионах страны, в некоторых местах прогремят грозы.

Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по северо-востоку сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).

Температура воздуха:

ночью +10..+15°С;

днем +20..+26°С.

Атмосферное давление ночью вырастет, днем существенно не изменится.